Экс-игрок ЦСКА Кузнецов не будет удивлен переходом Чалова в «Зенит»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о будущем нападающего Федора Чалова.
«Вообще не удивлюсь [его переходу в «Зенит»]. Сейчас такое время, любого игрока можно забрать из одной команды в другую. Дай больше денег — и перейдет», — цитирует Кузнецова «Спорт день за днем».
В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Источник: Спорт день за днем
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|14:00
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Кр. Советов – Зенит
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|30.03
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Балтика – Пари НН
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|19:00
|
Спартак – Урал
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|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
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Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Динамо
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|П
|
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Константин Тюкавин
Динамо
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Спартак
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