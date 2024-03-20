Экс-вратарь «Ростова» Радич назвал лучшего иностранного игрока в истории РПЛ

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич поделился мнением о лучшем иностранном игроке в истории РПЛ.

«Не могу определиться между Вагнером Лав и Данни. Оба помогли своим клубам выиграть европейские трофеи. Вспоминаю, как здорово играл низкий Вагнер с высоким Жо. С их связкой было очень трудно. Данни в то время носился за «Зенит», и очень сильная команда была у питерцев», — цитирует Радича Metaratings.ru.

43-летний серб Радич выступал за «Аланию», «Спартак» из Нальчика и «Ростов».