Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Химками»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Химками».

«Я не думаю, что команда-чемпион, которая досрочно обеспечила себе золотые медали, выпустит второй состав. Зная заведомо, что он может не справиться с «Химками», которые играют на выживание. Они выйдут в обязательном порядке основным составом и будут играть, чтобы показать зрителям и всем своим болельщикам, что они действительно сегодня считаются одной из классных команд нашего чемпионата. Резерв, конечно, будут выпускать, чтобы они получили у кого нет звания мастера спорта, чтобы выплатили им премиальные за участие в игре. Не ожидайте, что «Зенит» выйдет вторым или третьим составом, а «Химки» их легко переиграет. Нет, игра будет интересной», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Игра состоится в субботу 7 мая в 16:30 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия).