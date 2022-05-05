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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Химками»

Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» не выпустит резервный состав на матч против «Химок»
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Химками».

«Я не думаю, что команда-чемпион, которая досрочно обеспечила себе золотые медали, выпустит второй состав. Зная заведомо, что он может не справиться с «Химками», которые играют на выживание. Они выйдут в обязательном порядке основным составом и будут играть, чтобы показать зрителям и всем своим болельщикам, что они действительно сегодня считаются одной из классных команд нашего чемпионата. Резерв, конечно, будут выпускать, чтобы они получили у кого нет звания мастера спорта, чтобы выплатили им премиальные за участие в игре. Не ожидайте, что «Зенит» выйдет вторым или третьим составом, а «Химки» их легко переиграет. Нет, игра будет интересной», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Игра состоится в субботу 7 мая в 16:30 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия).

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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Урал – Спартак
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7.05 16:30
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