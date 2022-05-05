В «Динамо» сообщили о продлении контракта с Сандро Шварцем до 2024 года
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что контракт с главным тренером Сандро Шварцом был продлен и действует до 2024 года.
«Контракт Сандро Шварца был продлен в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — сказал Пивоваров «СЭ».
Ранее немецкий Kicker сообщил, что «Герта» может пригласить Шварца на пост главного тренера команды.
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|61
|
2
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|27
|16
|4
|7
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|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
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|13
|6
|8
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|45
|
6
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|11
|8
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|
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|5
|11
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|38
|
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|2
|14
|33-37
|35
|
9
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|27
|9
|7
|11
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|34
|
10
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|27
|9
|7
|11
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|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
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30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
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Краснодар
|15
|1
|0
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