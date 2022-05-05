В «Динамо» сообщили о продлении контракта с Сандро Шварцем до 2024 года

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что контракт с главным тренером Сандро Шварцом был продлен и действует до 2024 года.

«Контракт Сандро Шварца был продлен в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее немецкий Kicker сообщил, что «Герта» может пригласить Шварца на пост главного тренера команды.