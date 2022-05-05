Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:06

В «Динамо» сообщили о продлении контракта с Сандро Шварцем до 2024 года

Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что контракт с главным тренером Сандро Шварцом был продлен и действует до 2024 года.

«Контракт Сандро Шварца был продлен в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее немецкий Kicker сообщил, что «Герта» может пригласить Шварца на пост главного тренера команды.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов — о снижении бюджета «Спартака»: «Будет меньше дорогих иностранцев и больше русских футболистов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости