Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу армейцев в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Неудачный апрель ЦСКА, успешное выступление «Динамо» накладывали фон на эту игру. До какого-то момента в матче у меня не было ощущения, что стоит ожидать хорошего результата. «Динамо» осторожничало, играли аккуратно. Во втором тайме до выхода на замену Эджуке гости атаковали острее. Чидера обеспечил ЦСКА победный результат, были у него и еще хорошие моменты. Матч был такой, что могли и с разгромным счетом победить, а могли и упустить три очка. Счет по игре, победу ЦСКА вполне заслужил», — сказал Грушевский «СЭ».

Также юморист высказался о борьбе ЦСКА в турнирной таблице.

«Динамо» для нас соперник неудобный, принципиальный. Мы обошли в турнирной таблице «Сочи», есть все шансы побороться за третье место. Не хочу слышать разговоры, что призовые места не имеют значения. Спортивную составляющую никто не отменял. ЦСКА с 2018 года не был в призах. Для команды борьба за бронзу — более чем достаточный стимул", — добавил Грушевский.

После победы ЦСКА (47 очков) остался на третьей позиции в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Динамо» (52 очка) в случае победы «Зенита» над «Краснодаром» завтра, 24 апреля, сохранит второе место, но увеличит разрыв от первого места до шести очков.