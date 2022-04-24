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24 апреля, 22:56

Грушевский — о победе над «Динамо»: «Есть все шансы побороться за бронзу»

Грушевский отреагировал на домашнюю победу ЦСКА над «Динамо»
Георгий Скобликов
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу армейцев в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Неудачный апрель ЦСКА, успешное выступление «Динамо» накладывали фон на эту игру. До какого-то момента в матче у меня не было ощущения, что стоит ожидать хорошего результата. «Динамо» осторожничало, играли аккуратно. Во втором тайме до выхода на замену Эджуке гости атаковали острее. Чидера обеспечил ЦСКА победный результат, были у него и еще хорошие моменты. Матч был такой, что могли и с разгромным счетом победить, а могли и упустить три очка. Счет по игре, победу ЦСКА вполне заслужил», — сказал Грушевский «СЭ».

Также юморист высказался о борьбе ЦСКА в турнирной таблице.

«Динамо» для нас соперник неудобный, принципиальный. Мы обошли в турнирной таблице «Сочи», есть все шансы побороться за третье место. Не хочу слышать разговоры, что призовые места не имеют значения. Спортивную составляющую никто не отменял. ЦСКА с 2018 года не был в призах. Для команды борьба за бронзу — более чем достаточный стимул", — добавил Грушевский.

После победы ЦСКА (47 очков) остался на третьей позиции в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Динамо» (52 очка) в случае победы «Зенита» над «Краснодаром» завтра, 24 апреля, сохранит второе место, но увеличит разрыв от первого места до шести очков.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 1 : 0
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
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 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

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Краснодар

 6
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Зенит

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И К Ж
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Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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