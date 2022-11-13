Силкин: «С таким желанием «Динамо» может улучшить прошлогоднее достижение»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над ЦСКА в 17-м туре РПЛ (2:1).

«Понравилась игра. Смотреть было одно удовольствие. Таких бы игр побольше в нашем чемпионате. Скорости большие и футболисты играют в умный футбол. Сможет ли «Динамо» побороться за медали? С такой игрой шансы есть. С таким желанием «Динамо» может улучшить прошлогоднее достижение. Конечно, что догонять сложно, но чемпионат продолжится весной», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ».

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Красно-синие опустились на пятую строчку (29 очков).