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20 марта, 20:00

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара»: «Сперцян — один из лучших полузащитников Европы!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

— Больше всего из воспитанников сейчас говорят о Сперцяне. За ним следите?

— Конечно! Это же Эдо! Когда я еще работал в «Краснодаре», он немного отставал от других ребят в физическом плане, но в понимании игры был впереди всех. Теперь — один из лучших полузащитников в Европе.

— Верите, что он уедет в Европу?

— Он достоин играть в самых больших клубах Испании или Германии. Играй он в другой команде, я бы точно сказал — да. Но Сергей Николаевич может и не отпустить его, если он будет нужен. В «Краснодаре» мы развивали игроков для основы. В «Црвене» мы развиваем их, чтобы продать. Зимой, кстати, продали двоих игроков: Миятовича и Недельковича.

— Как вы считаете, кто из россиян сейчас способен выступать в Европе? Может быть, за кем-то следят в Сербии?

— Думаю, это нереально. Зарплаты в Сербии и России разные. Поэтому многих россиян в Европе нет. Зачем им ехать за 300 тысяч евро в год, если дома — в разы больше денег? Нереально взять хорошего российского футболиста в «Црвену» или «Партизан». А если говорить в общем, то Сперцян, Сафонов и Черников могли бы играть в топ-клубах. Может быть, я так говорю, потому что Саня Черников — мой любимчик, но он точно мог бы заиграть. Кстати, здорово развиваются Пиняев, Пруцев и Фомин.

В текущем сезоне Сперцян провел 23 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Эдуард Сперцян
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Маркус Вендел

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 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

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