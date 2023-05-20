Орещук — о «Динамо»: «Блатным на поле не место»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

«Игра «Динамо» порадовала. Наконец-то на поле вышли те, кто больше заслужил. Блатным на поле не место. За «Динамо» должны играть сильнейшие. В игре с «Торпедо» вышли ребята голодные до футбола. Они всем все показали и доказали», — приводит слова Орещука издание «РБ Спорт».

«Динамо» поднялось на 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 28 матчей. Эта победа стала для бело-голубых первой после отставки Славиши Йокановича и первой для и.о. главного тренера Павла Алпатова.