Агент Мантуана: «У Густаво есть все шансы остаться в «Зените» на следующий сезон»

Агент Луис Фернандо Гарсия высказался об игре полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, который забил гол и отдал результативную передачу в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Безусловно, Мантуан достаточно хорош для стартового состава. У Густаво есть все шансы остаться в «Зените» на следующий сезон», — приводит слова агента издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Густаво Мантуана в 3 миллиона евро.

«Зенит» набрал 66 очков в 28 матчах РПЛ. «Оренбург» с 40 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.