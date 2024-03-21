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21 марта, 22:11

Агент защитника «Ахмата» Ловата: «Он был бы рад получить гражданство РФ»

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Агент Леонардо Корначини, клиентом которого является защитник «Ахмата» Лукас Ловат, оценил возможность получения футболистом гражданства РФ.

27-летний бразилец пополнил состав грозненского клуба в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Слована» составила 350 тысяч евро. 

«Не хотел бы игрок получить российский паспорт? Почему бы и нет? Он был бы рад получить гражданство РФ»— цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Ловат принял участие в 3 матчах «Ахмата», отличившись 1 результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

 

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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