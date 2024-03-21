Агент защитника «Ахмата» Ловата: «Он был бы рад получить гражданство РФ»

Агент Леонардо Корначини, клиентом которого является защитник «Ахмата» Лукас Ловат, оценил возможность получения футболистом гражданства РФ.

27-летний бразилец пополнил состав грозненского клуба в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Слована» составила 350 тысяч евро.

«Не хотел бы игрок получить российский паспорт? Почему бы и нет? Он был бы рад получить гражданство РФ», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Ловат принял участие в 3 матчах «Ахмата», отличившись 1 результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.