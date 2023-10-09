Кузнецов о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Матч удался. Давно не было такой интриги»
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и армейцами (2:2).
«Дерби — это особый матч для каждого футболиста, тренера, болельщика. Каждый готовится к этому. Первый тайм был не очень агрессивный, второй — поинтереснее, побыстрее. Команды завелись, были красивые голы. До последней минуты интрига держала нас в напряжении. Я думаю, матч удался. Очень давно не было такой интриги. Мне очень понравился футбол. Счет — по игре. Очень интересно было. Обе команды создали много голевых моментов, что мне понравилось. Реализация, конечно, страдала. Но забитые голы были очень красивыми», — сказал Кузнецов «СЭ».
Также Кузнецов отреагировал на то, что решающий гол в дерби забил полузащитник «Спартака» Хесус Медина, который перешел в команду из ЦСКА в июле 2023 года.
«Последний гол в дерби забил Медина. Я думаю, это не для кого уже не принципиально. Любой футболист, находясь на поле, хочет забить. Армейский защитник Агапов немного прозевал Медину», — добавил Кузнецов.
«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на седьмой строчке.
В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1