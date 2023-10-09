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Сегодня, 13:58

Кузнецов о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Матч удался. Давно не было такой интриги»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и армейцами (2:2).

«Дерби — это особый матч для каждого футболиста, тренера, болельщика. Каждый готовится к этому. Первый тайм был не очень агрессивный, второй — поинтереснее, побыстрее. Команды завелись, были красивые голы. До последней минуты интрига держала нас в напряжении. Я думаю, матч удался. Очень давно не было такой интриги. Мне очень понравился футбол. Счет — по игре. Очень интересно было. Обе команды создали много голевых моментов, что мне понравилось. Реализация, конечно, страдала. Но забитые голы были очень красивыми», — сказал Кузнецов «СЭ».

Также Кузнецов отреагировал на то, что решающий гол в дерби забил полузащитник «Спартака» Хесус Медина, который перешел в команду из ЦСКА в июле 2023 года.

«Последний гол в дерби забил Медина. Я думаю, это не для кого уже не принципиально. Любой футболист, находясь на поле, хочет забить. Армейский защитник Агапов немного прозевал Медину», — добавил Кузнецов.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на седьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

Милан Гайич

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 9 1 1
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