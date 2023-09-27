Эменике — о Федуне: «Всегда защищал меня и помогал во всем»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» рассказал, за что благодарен экс-президенту красно-белых Леониду Федуну.

«Мы очень давно не общались. Но я до сих пор благодарен, что в непростой момент он сделал возможным мой трансфер в «Спартак». Федун всегда защищал меня и помогал во всем», — сказал Эменике «СЭ».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года после 18 лет в руководстве клуба.