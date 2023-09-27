Эменике обратился к болельщикам «Спартака»: «Надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» сделал обращение к болельщикам красно-белых.

«Желаю им всего наилучшего! И надеюсь, что клуб снова выиграет РПЛ. Это возможно даже с таким «Зенитом», — сказал Эменике «СЭ».

Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17.