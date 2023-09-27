«Урал» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ с «Краснодаром»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Урал» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Клуб попросил рассмотреть эпизод с взятием ворот на 73-й минуте, а также неназначенный на 95-й минуте пенальти за игру рукой.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает восьмое место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Команда Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.