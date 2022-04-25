Черчесов об уходе легионеров из РПЛ: «Понятно, что оставшись без выступлений в евротурнирах, кто-то захочет уйти»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход легионеров из РПЛ.

— Не исключено, что российские клубы на какое-то время отстранят от еврокубков. Не вызовет ли это, на ваш взгляд, повального отъезда легионеров? И если подобное произойдет, то как скажется на уровне РПЛ?

— То, что это не плюс — факт. Другое дело, что нужно дождаться окончательного решения CAS и УЕФА. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и никаких санкций к нашим командам не применят. Спорт должен оставаться вне политики. Плюс легионер легионеру рознь, у каждого в жизни свои цели. Понятно, что оставшись без выступлений в евротурнирах, кто-то захочет уйти. Такие решения тоже нужно уважать.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях.