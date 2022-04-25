Глушаков: «Вы можете продолжать кричать на стадионах о том, как любите меня»

Глушаков оставил пост со своим голом и заявил, что будет забивать и дальше

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ оставил пост в социальной сети «ВКонтакте» с видео своего гола.

«Вы можете продолжать кричать на стадионах о том, как любите меня. Честно, мне ___ пиши в комменты. Я люблю футбол, буду дальше играть и забивать. 9 голов в сезоне — личный рекорд!», — написал Глушаков.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист, отличившийся с пенальти, провел 23 матча в РПЛ и забил 9 мячей. С 2013 по 2019 год он играл за «Спартак».