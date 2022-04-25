Глушаков: «Вы можете продолжать кричать на стадионах о том, как любите меня»
Глушаков оставил пост со своим голом и заявил, что будет забивать и дальше
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ оставил пост в социальной сети «ВКонтакте» с видео своего гола.
«Вы можете продолжать кричать на стадионах о том, как любите меня. Честно, мне ___ пиши в комменты. Я люблю футбол, буду дальше играть и забивать. 9 голов в сезоне — личный рекорд!», — написал Глушаков.
В нынешнем сезоне 35-летний футболист, отличившийся с пенальти, провел 23 матча в РПЛ и забил 9 мячей. С 2013 по 2019 год он играл за «Спартак».
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|
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|
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|
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|
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|
11
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|26
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|29
|
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|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
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|25-52
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|1 : 0
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
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|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
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|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|4
|
|
Горан Чаушич
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|1
|3
|
|
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