Семин — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Для него это хороший вариант. У команды большие задачи»
Семин отреагировал на переход Агаларова из «Уфы» в «Ахмат»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат».
«Для него это хороший вариант. «Ахмат» — амбициозная команда с большими задачами. Тренер его хорошо знает. У них есть сотрудничество на благо как футболисту, так и команде. Это хорошее решение. Предложение из Португалии? А было ли оно? Нужно говорить о том, что есть», — сказал Семин «СЭ».
В сезоне-2021/22 21-летний форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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