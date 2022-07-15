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Семин — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Для него это хороший вариант. У команды большие задачи»

Семин отреагировал на переход Агаларова из «Уфы» в «Ахмат»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат».

«Для него это хороший вариант. «Ахмат» — амбициозная команда с большими задачами. Тренер его хорошо знает. У них есть сотрудничество на благо как футболисту, так и команде. Это хорошее решение. Предложение из Португалии? А было ли оно? Нужно говорить о том, что есть», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2021/22 21-летний форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Гамид Агаларов
Юрий Семин
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