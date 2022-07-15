Гамид Агаларов перешел из «Уфы» в «Ахмат»

Нападающий Гамид Агаларов стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба. Контракт футболиста рассчитан на три года.

Агаларов будет играть за «Ахмат» под 77-м номером. Сегодня, 15 июля, он проведет первую тренировку с новой командой.

14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».

В сезоне-2021/22 21-летний форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.