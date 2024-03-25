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25 марта, 21:28

Бывший генеральный директор РФС исключил вариант с возможным приглашением «Фенербахче» в РПЛ

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Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов ответил на вопрос, может ли «Фенербахче» стать участником РПЛ.

«Этого никогда не будет. «Фенербахче» пошумит и останется в турецкой лиге. Ни в какую лигу другого государства они не пойдут, и никто их не примет. Для этого придется рассориться с УЕФА, и вообще — это нонсенс. Не стоит уделять внимание этой чепухе», цитирует Тукманова «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» рассматривает возможность снятия с чемпионата Турции из-за драки с болельщиками «Трабзонспора» после матча 30-го тура. Стамбульский клуб изучает варианты с переходом в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии.

«Фенербахче» является вторым самым титулованным клубом Турции. Команда становилась чемпионом страны 19 раз.

Источник: Спорт День за Днем
РПЛ
ФК Фенербахче
Александр Тукманов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Балтика – Пари НН
 - : -
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