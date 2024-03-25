Бывший генеральный директор РФС исключил вариант с возможным приглашением «Фенербахче» в РПЛ

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов ответил на вопрос, может ли «Фенербахче» стать участником РПЛ.

«Этого никогда не будет. «Фенербахче» пошумит и останется в турецкой лиге. Ни в какую лигу другого государства они не пойдут, и никто их не примет. Для этого придется рассориться с УЕФА, и вообще — это нонсенс. Не стоит уделять внимание этой чепухе», — цитирует Тукманова «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» рассматривает возможность снятия с чемпионата Турции из-за драки с болельщиками «Трабзонспора» после матча 30-го тура. Стамбульский клуб изучает варианты с переходом в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии.

«Фенербахче» является вторым самым титулованным клубом Турции. Команда становилась чемпионом страны 19 раз.