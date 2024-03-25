Петржела сравнил «Зенит» с «Реалом»: «Ты всегда ощущаешь себя королем, за эти клубы играют лучшие футболисты»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе в петербургском клубе.

70-летний специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

«Работа в «Зените», будь ты футболистом или тренером, равноценна работе в «Реале». Мне кажется, это действительно хорошее сравнение. Ты всегда ощущаешь себя королем в своей стране, у тебя много денег, за эти клубы играют лучшие футболисты своих лиг. Отличие лишь в том, что в Испании не единоличное правление», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 турах.

30 марта петербуржцы проведут выездной матч с «Крыльями Советов». Начало — в 14.00 мск.