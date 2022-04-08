Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал травму защитника питерцев Вячеслава Караваева.

«Безусловно, Караваев — это потеря для «Зенита», он игрок сборной и может хорошо играть по всей бровке. Часто идет на обострение и успевает отработать сзади. В данной ситуации у сине-бело-голубых есть Сутормин, который продлил контракт и может на какое-то время заменить Караваева. Конкуренция никогда никому не мешала, она делала футболиста сильнее. Все будет зависеть от тактики, которую выберет главный тренер. Он посмотрит, кто свежее и кто лучше готов к игре. Нет такого, чтобы один вытеснил другого, просто Сутормин может закрыть несколько позиций, и он универсальнее, чем Караваев», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Сегодня стало известно, что 26-летнему футболисту предстоит операция на бедре.

В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативных передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.