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«Безусловно, это потеря для «Зенита». Семшов — о травме Караваева

Игорь Семшов прокомментировал травму защитника «Зенита» Вячеслава Караваева
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал травму защитника питерцев Вячеслава Караваева.

«Безусловно, Караваев — это потеря для «Зенита», он игрок сборной и может хорошо играть по всей бровке. Часто идет на обострение и успевает отработать сзади. В данной ситуации у сине-бело-голубых есть Сутормин, который продлил контракт и может на какое-то время заменить Караваева. Конкуренция никогда никому не мешала, она делала футболиста сильнее. Все будет зависеть от тактики, которую выберет главный тренер. Он посмотрит, кто свежее и кто лучше готов к игре. Нет такого, чтобы один вытеснил другого, просто Сутормин может закрыть несколько позиций, и он универсальнее, чем Караваев», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Сегодня стало известно, что 26-летнему футболисту предстоит операция на бедре.

В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативных передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-karavaev-e-to-poterya-dlya-zenita-no-est-sutormin-kotory-j-universal-nee-vyacheslava/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Вячеслав Караваев
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
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