Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«По уровню игры «Арсенал» и «Спартак» одинаковы. Я думаю, что обе команды в одинаковой ситуации находятся. «Арсенал» хочет вылезти почти с предпоследнего места. Тем более у них прекрасный губернатор, который обожает футбол. Что касается «Спартака», то так и неизвестно, что будет. Будет Федун или его не будет. Как я слышал, Федун объявил, что, возможно, он в 2023 году уже не будет владеть клубом. Пока в футболе один большой бардак», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На данный момент «Арсенал» занимает 15-е место в Тинькофф РПЛ (21 очко). «Спартак» располагается на 10 месте (27 очков). Команды проведут матч в воскресенье, 10 апреля. Игра пройдет на «Открытие Банк Арене».