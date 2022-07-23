Канчельскис: «Спартак» выиграл бы, даже если бы не было удаления»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в рамках 2-го тура РПЛ.

«Спартак» выиграл бы, даже если бы не было удаления. «Краснодар» — уже не та команда, они не готовы сражаться психологически. Конечно, удаление дало больше шансов «Спартаку», если бы его не было счет бы просто был чуть меньше. «Спартак» выглядел посолиднее. «Краснодар» вообще играл непонятно, не было видно ни схемы, ни тактики», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» набрал 4 очка в двух стартовых турах.

В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».