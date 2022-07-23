Зобнин — о матче с «Краснодаром»: «Удаление перевернуло ход матча»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против «Краснодара» (4:1).

«Я редко забиваю. Жаль, что второй гол не записали на меня. Самое главное — это три очка. Двигаемся дальше.

Первые минуты были тяжелыми. Связываю это с тем, что тяжело добирались в Краснодар. Но потом забили гол. А удаление перевернуло ход матча.

Провели много контратак, могли забить больше. Было много моментов", — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер».