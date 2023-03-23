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Сегодня, 12:05

Быстров — о поражении «Сочи»: «Из команды все соки уже выжали»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ от «Факела» (0:3).

— Бердыев проиграл два матча в «Сочи» с общим счетом 0:7. Мы не привыкли к такому в исполнении его команд.
— Чтобы столько не пропускали, нужно укомплектовать команду. Из нее все соки уже выжали. Все хотят увидеть очередное чудо от Нобоа. Но чудо, что они в прошлые сезоны так боролись. Им нужна перестройка. Только не понимающему в футболе человеку это непонятно. Может быть, руководство и взяло Бердыева для того, чтобы он построил новую команду.
Футболисты, которые сейчас там играют, были списаны еще три года назад. Они не помолодели, наоборот, стали медленнее. А тут еще потери пошли. Бердыев на пресс-конференцию пришел и сказал: «Факел» не подарок, заслужили". Я, кстати, не хочу, чтобы «Факел» вылетал. Сколько народу на них ходит! «Химки» и их 200 человек — другое дело.

После 20 туров «Сочи» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье команду возглавил Курбан Бердыев.

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Владимир Быстров
Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Курбан Бердыев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

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