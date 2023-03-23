Быстров — о Джикии: «Он как мужик вышел на матч»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал травму защитника «Спартака» Георгия Джикии в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
— Я думаю, что Джикия в этом матче играл уже с травмой. Об этом же никто не думает. А вы посмотрите — он действительно не бежит так, как он обычно это делает. Может, человек вторую игру играет с надрывом задней поверхности бедра. Я знаю, что это такое — после возвращения в «Зенит» уже с четвертого матча я играл с надрывом. Плюс искусственное поле — при переходе с натурального газона ноги не бегут, такое часто бывает. Все эти факторы сыграли роль.
— Надрыв — это же вообще очень неприятная вещь.
— Это когда в мышце волокна разошлись, но она тебе еще позволяет бежать. Я колол себе «Вольтарен» на разминке и перед игрой. В каких-то моментах ускорялся, но где-то чуть-чуть себя берег. Помню, в матче со «Спартаком» с Комбаровым бежал, понял, что его обгоняю и начал прибавлять, чтобы вырваться в один на один. Мышца просто лопнула, я месяц лечился после этого. Я же не буду на это жаловаться?
Со стороны футболиста я понимаю Джикию, он как мужик вышел на матч. Я знаю много случаев, когда люди выходили и с температурой 38. Вы с такой температурой лежите в кровати и пьете чай с малиной, а он по полю бегает с пульсом под двести и легкие выплевывает.
Защитника «Спартака» заменили на 76-й минуте встречи с «Оренбургом».После игры стало известно, что он выбыл из строя на три недели.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4