Булатов — о словах Галактионова: «Материться в прямом эфире недопустимо»

Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов отреагировал на эмоциональное высказывание наставника «Локомотива» Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

— Для меня профессиональная солидарность не пустой звук, поэтому коллег стараюсь не критиковать. Но в Самаре главный тренер «Локомотива» неприятно поразил. Как бы ни переполняли эмоции после игры, надо уметь держать себя в руках. Подбирать слова. А уж материться в прямом эфире просто недопустимо.

— Там и Баринов вставил свои пять копеек.

— Все это довольно странно. На мой взгляд, к арбитру не должно быть никаких претензий. Пенальти назначен справедливо, Морозов действительно сыграл рукой в собственной штрафной. О чем тут спорить?

— Вот именно.

— За упущенную победу футболисты «Локомотива» могут винить только самих себя. Играли-то неплохо, заслуженно повели 3:1 — и подумали: все, три очка в кармане. Резко сбросили темп, отошли назад. Ну и поплатились. Чистая психология! В этом «Локомотиву» нужно искать причину случившегося. А не в арбитрах.