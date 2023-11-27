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Сегодня, 15:30

Булатов — о словах Галактионова: «Материться в прямом эфире недопустимо»

Александр Кружков
Обозреватель
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов отреагировал на эмоциональное высказывание наставника «Локомотива» Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

— Для меня профессиональная солидарность не пустой звук, поэтому коллег стараюсь не критиковать. Но в Самаре главный тренер «Локомотива» неприятно поразил. Как бы ни переполняли эмоции после игры, надо уметь держать себя в руках. Подбирать слова. А уж материться в прямом эфире просто недопустимо.

— Там и Баринов вставил свои пять копеек.

— Все это довольно странно. На мой взгляд, к арбитру не должно быть никаких претензий. Пенальти назначен справедливо, Морозов действительно сыграл рукой в собственной штрафной. О чем тут спорить?

— Вот именно.

— За упущенную победу футболисты «Локомотива» могут винить только самих себя. Играли-то неплохо, заслуженно повели 3:1 — и подумали: все, три очка в кармане. Резко сбросили темп, отошли назад. Ну и поплатились. Чистая психология! В этом «Локомотиву» нужно искать причину случившегося. А не в арбитрах.

Джон Кордоба и&nbsp;Ибраима Сиссе. «В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
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29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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