Первый тренер Дзюбы считает клаунадой историю с дракой Артема и Пиняева

Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков поделился мнением о возможном конфликте форварда с Сергеем Пиняевым.

«История с Пиняевым выдуманная и неожиданная — клоунада какая-то. Не могу представить, что он мог подраться с подростком. У Артема есть дети, да и Сережа еще сам подросток, 2004 года рождения», — приводит слова тренера Sport24.

По словам Шуплякова, на этой истории хотели просто сделать рекламу.

«Дзюба — популярный, харизматичный, может поджечь и поджигает, он своими габаритами может кого-то толкнуть, но только на поле. У него такой стиль, об этом все знают. Не думаю, что это грязная история», — сказал Шупляков.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний форвард провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.