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Первый тренер Дзюбы: «История с дракой Артема и Пиняева — клоунада какая-то»

Первый тренер Дзюбы считает клаунадой историю с дракой Артема и Пиняева
Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков поделился мнением о возможном конфликте форварда с Сергеем Пиняевым.

«История с Пиняевым выдуманная и неожиданная — клоунада какая-то. Не могу представить, что он мог подраться с подростком. У Артема есть дети, да и Сережа еще сам подросток, 2004 года рождения», — приводит слова тренера Sport24.

По словам Шуплякова, на этой истории хотели просто сделать рекламу.

«Дзюба — популярный, харизматичный, может поджечь и поджигает, он своими габаритами может кого-то толкнуть, но только на поле. У него такой стиль, об этом все знают. Не думаю, что это грязная история», — сказал Шупляков.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний форвард провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
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11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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