Брызгалов рассказал, в чем особенность Евсеева как тренера

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов заявил, что от главного тренера воронежцев Вадима Евсеева исходит та уверенность, которая помогает двигаться команде в правильном направлении, несмотря на поражения.

«В 2010 году я вместе с Вадимом Евсеем делили раздевалку. Сейчас он мой главный тренер. В чем его особенность как тренера? Да, я начинал карьеру с ним в «Сатурне». Сейчас у нас рабочие отношения тренер — футболист. Несмотря на поражения, от Вадима Валентиновича исходит та уверенность, которая помогает команде двигаться в правильном направлении. Веселые истории из «Сатурна»? Было пару моментов, когда мы общались с Валентиновичем и с улыбкой вспоминали забавные истории. Но сейчас уже другие времена, и мы настроены на решение задач», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

После четырех туров «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице и является единственной командой, которая пока не смогла набрать очки. Лидирует — «Краснодар» (12 очков).