Обляков высказался о бывшем футболисте ЦСКА Медине

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о бывшем футболисте команды Хесусе Медине.

«ЦСКА не хватает Медины в составе? Да зачем задавать провокационные вопросы? Он ушел в «Спартак», пускай там и играет. Все нормально. Без него справимся», — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» 10 июля 2023 года. 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми на три года.