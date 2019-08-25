Божович считает, что «Спартак» контролировал ход игры в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что москвичи контролировали ход встречи.

— Поражение от красно-белых? — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Просто «Спартак» сегодня был лучше, что делать? Всю игру они контролировали мяч и были лучше. Выход Радонича? Идея заключалась в том, чтобы выигрывать единоборства наверху.

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