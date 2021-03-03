Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в интервью «СЭ» рассказал, кого из соотечественников считает самой большой легендой.

— Норвегия — лыжная страна. Ты катаешься на лыжах? Следишь за чемпионатом мира, который сейчас идет?

— Трансляции чемпионата мира не смотрю, читаю о нем в СМИ. Но я фанат беговых и горных лыж, сам катаюсь.

— В детстве не стоял выбор между футболом и лыжами, биатлоном?

— Для меня на первом месте всегда был футбол. Когда был маленьким, получал удовольствие от лыж, но футбол был мечтой.

— Кто самый популярный спортсмен в Норвегии? Бьорндален?

— У нас много хороших спортсменов, особенно в футболе. Но Уле-Эйнер Бьорндален — самая большая легенда. Также есть Сульшер, Риисе и другие спортсмены, на которых надо равняться.

(Константин Колмаков)