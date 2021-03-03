РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бохинен: «Мной интересовались клубы АПЛ, но я выбрал ЦСКА»

13:26
Теги:

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в интервью «СЭ» назвал клубы, в которые мог перейти до московского клуба.

Эмиль Бохинен.«Акинфеев — генерал, играл за него в FIFA. Мечтаю выйти с Игорем против «Спартака». Интервью норвежского новичка ЦСКА

— Полтора года назад писали, что тобой интересовался «Брайтон», «Шеффилд», «Лидс».

— Интерес был, но не буду говорить, как близко все было. Не стоит развивать тему — это уже в прошлом.

— Но интерес был реальным?

— Да.

— РПЛ — трамплин в лиги получше?

— Не хочу называть это трамплином в более сильные лиги. Я здесь для того, чтобы команда побеждала и завоевывала трофеи. Никогда не знаешь, что случиться в будущем. Пока я сконцентрирован на игре, на клубе, на помощи команде.

(Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир