Бохинен: «Мной интересовались клубы АПЛ, но я выбрал ЦСКА»
13:26
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в интервью «СЭ» назвал клубы, в которые мог перейти до московского клуба.
— Полтора года назад писали, что тобой интересовался «Брайтон», «Шеффилд», «Лидс».
— Интерес был, но не буду говорить, как близко все было. Не стоит развивать тему — это уже в прошлом.
— Но интерес был реальным?
— Да.
— РПЛ — трамплин в лиги получше?
— Не хочу называть это трамплином в более сильные лиги. Я здесь для того, чтобы команда побеждала и завоевывала трофеи. Никогда не знаешь, что случиться в будущем. Пока я сконцентрирован на игре, на клубе, на помощи команде.
(Константин Колмаков)
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