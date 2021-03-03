Бохинен рассказал, какую песню готов исполнить на обряде посвящения в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал в интервью «СЭ», какую песню готов исполнить на обряде посвящения в клубе.
— Был ли обряд посвящения какой-то?
— Пока нет, но посмотрим. Может быть, что-нибудь и придумаем.
— Какую песню бы исполнил?
— Это надо обдумать. Возможно, выучу какую-то русскую песню.
— Знаешь какие-нибудь российские песни или российских исполнителей?
— Мне нравятся все стили музыки. Знаю Red Army Choir (Ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова, — прим. К.К.).
— Откуда знаешь про них?
— Нашел на Spotify.
— Ты сказал, что играешь на пианино. Предпочитаешь классику или что-то более современное?
— Современное. Я научился сам, знаю несколько песен, которые изучал с помощью YouTube, но давно уже не играл. Чуть позже начну разучивать более сложные партии, возможно, буду играть и классическую музыку.
— Федор Чалов тоже играет на пианино. Можете сыграть с ним в четыре руки.
— Возможно, но я пока не так хорош. Знаю только несколько композиций. Это хороший способ переключиться. Точно не буду играть на пианино перед аудиторией. Думаю, если это случится, то нескоро.
(Константин Колмаков)
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