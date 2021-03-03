Бохинен рассказал, какую песню готов исполнить на обряде посвящения в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал в интервью «СЭ», какую песню готов исполнить на обряде посвящения в клубе.

— Был ли обряд посвящения какой-то?

— Пока нет, но посмотрим. Может быть, что-нибудь и придумаем.

— Какую песню бы исполнил?

— Это надо обдумать. Возможно, выучу какую-то русскую песню.

— Знаешь какие-нибудь российские песни или российских исполнителей?

— Мне нравятся все стили музыки. Знаю Red Army Choir (Ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова, — прим. К.К.).

— Откуда знаешь про них?

— Нашел на Spotify.

— Ты сказал, что играешь на пианино. Предпочитаешь классику или что-то более современное?

— Современное. Я научился сам, знаю несколько песен, которые изучал с помощью YouTube, но давно уже не играл. Чуть позже начну разучивать более сложные партии, возможно, буду играть и классическую музыку.

— Федор Чалов тоже играет на пианино. Можете сыграть с ним в четыре руки.

— Возможно, но я пока не так хорош. Знаю только несколько композиций. Это хороший способ переключиться. Точно не буду играть на пианино перед аудиторией. Думаю, если это случится, то нескоро.

(Константин Колмаков)