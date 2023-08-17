Барбоза считает, что Тормена может стать одним из лучших футболистов в РПЛ

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе защитника «Браги» Витора Тормены в «Краснодар».

«Тормена — хороший игрок, который 100 процентов усилит «Краснодар». Он быстро адаптируется к РПЛ. Он играл с «Брагой» в еврокубках, он знает, что такое играть на высоком уровне. Интересный игрок, он вполне может стать одним из лучших в РПЛ. Это хорошая сделка для клуба», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» тоже проявляет интерес к 27-летнему игроку.

Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. Контракт бразильца с «Брагой» рассчитан до 30 июня 2024 года.