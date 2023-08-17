Попов высказался о перформансах Слуцкого и Дзюбы

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о перформансах Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

«Конечно, я не смотрю шоу Слуцкого и Дзюбы. Мне неинтересны клоунада и мат в эфире. Судя по тем минимальным отрывкам, что я видел, с матом там перебор. И у меня не возникло желания посмотреть передачу полностью. Может ли действующий футболист позволить себе участвовать в таком шоу? Здесь больше вопрос к руководству «Локомотива». Раз они не запрещают, Дзюба спокойно себя чувствует. Он у нас независимый человек, обеспеченный, может позволить себе все, что угодно до тех пор, пока клуб не скажет «стоп». Вопросы только к его позиционированию себя как клоуна. Мне многие говорят, зачем ты высказываешься, зачем все это делаешь, но от того, что делает Слуцкий, у меня вообще волосы дыбом встают», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вместе с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким ведут шоу «Ну, так нельзя,###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.