«Спартак» намерен приобрести защитника «Браги» Тормену

«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Браги» Тормене, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переговорами со стороны «Спартака» занимается агент Марина Мутавджич, которая получила авторизацию от «Спартака».

27-летний защитник выступает за «Брагу» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за португальский клуб 40 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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