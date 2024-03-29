Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

«Балтика» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 22-го тура РПЛ «Балтика» — «Пари НН» начнется 30 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Балтики».
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» на своем поле примет «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 30 марта. Игра пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями игры 22-го тура РПЛ в матч-центре. На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru будет доступна бесплатная видеотрансляция противостояния «Балтика» — «Пари НН». Начало прямого эфира встречи — в 17.15 мск. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 14 баллами. «Пари НН» идет на девятом месте с 28 набранными очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Биография Анастасии Павлюченковой: жизнь и спортивная карьера олимпийской чемпионки Токио
Илья Ковальчук с супругой воспитывают четверых детей
Сервисы назвали сферы с наибольшим интересом к молодым специалистам
Федотова прятали в армии от НХЛ и терпели санкции от ИИХФ, чтобы все равно отдать в США? Что происходит с экс-вратарем ЦСКА
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» — «Ростов»: Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Гаджиев предположил, почему «Краснодар» прилетел в Москву за три дня до игры с «Локомотивом»
Тавареш может сыграть в матче с «Уралом»
Игнатьев: «Локомотив» может включить в чемпионскую борьбу, а «Спартак» — непонятный организм»
Аванесян: «Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, «Балтика» не может сразу вылететь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «Если «Динамо» обыграет «Ростов», то подтвердит свои чемпионские амбиции»

Грулев об угрозах фанатов «Спартака» в 2021 году: «После этого их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости