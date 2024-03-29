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Сегодня, 17:30

Грулев об угрозах фанатов «Спартака» в 2021 году: «После этого их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться»

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Форвард московского «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал об угрозах болельщиков «Спартака» (2:2) после матча 11-тура РПЛ в сезоне-2021/22.

«По ходу игры произошла стычка, участвовали Джикия, Соболев, кто-то еще. Ничего особенного, потолкались, без перехода на личности, все нормально. Но после этого болельщики «Спартака» писали: «ходи и оборачивайся»

Но в жизни никогда, наверное, не встретишь такого человека, который подойдет и что-то сделает. Наоборот — шли после матча со «Спартаком», мы выиграли или вничью сыграли, а их болельщики подходили сфоткаться, пообщаться. В целом адекватно все», — сказал Грулев в интервью YouTube-каналу Broke Brothers.

Грулев является воспитанником академии «Динамо». За основную команду бело-голубых он провел 136 матчей, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 3 забитых мяча и 2 голевых передачи в 17 встречах за столичный клуб во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Грулева в 2 миллиона евро.

Источник: https://www.youtube.com/@MazurGilya
Вячеслав Грулев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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