«Атлетико Минейро» продлил аренду Фукса из ЦСКА до декабря 2024 года

ЦСКА объявил о продлении аренды защитника Бруно Фукса в «Атлетико Минейро».

Новое соглашение рассчитано до декабря 2024 года. Оно предусматривает опцию автоматического выкупа при достижении определенных условий.

24-летний бразилец на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро» с декабря прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча за команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт Фукса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Армейцы подписали защитника в августе 2020 года.