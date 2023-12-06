Полузащитник «Пари НН» Севикян: «Мой отец — мой авторитет»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» рассказал о влиянии отца на профессиональную карьеру.

«Всегда советуюсь с отцом, когда принимаю какое-то решение. С самого детства он ходит на все мои матчи, не пропускает. Папа всегда был вовлечен в мою карьеру. В детстве он бывал и строг, после каких-то матчей мог и поругать. Но я становился старше, и отец видел, что я сам могу оценить и покритиковать себя. Видел мое трудолюбие и любовь к футболу. Даже сейчас, например, после неудачных матчей он мне не звонит после игр — знает, что буду расстроен. Всегда набирает на следующий день, начинает поддерживать.

Папа — большая помощь для меня. Его мнение всегда очень важно! Не только в вопросах футбола, но и просто по жизни. Любой совет, любые слова для меня ценны. Мой отец — мой авторитет. Могу с ним поговорить на разные темы, спросить мнение», — сказал Севикян «СЭ».

В текущем сезоне Севикян провел 23 матча в составе нижегородцев и забил 7 голов.