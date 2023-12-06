Севикян об Испании: «Первое время были сомнения. Думал — зачем я сюда приехал?»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» рассказал, как решился на переезд в Испанию.

«Скрывать не буду, было очень тяжело принять такое решение. Представьте, с пяти лет вы играете в академии «Локомотива», у вас очень много друзей — и тут, не зная языка, переезд в Испанию. Сам по себе я был закрытым, поначалу мне было очень тяжело — ни с кем не общался. Осознавал, что какое-то время не будет друзей, не с кем будет даже посмеяться. Но ты понимаешь, к чему идешь с самого детства — к своей цели. Настолько любишь футбол, что готов идти на жертвы. Конечно, первое время были сомнения. Думал: «Зачем я сюда приехал?» Ничего не хотелось делать, я возвращался с тренировки и просто лежал в кровати целый день. Тогда и были игры за юношескую сборную России, это являлось глотком свежего воздуха. Приезжая на две недели, чувствовал себя совсем по-другому: счастлив, открыт и раскрепощен», — сказал Севикян «СЭ».

Севикян является воспитанником академии «Локомотива».

С июля 2017 года по июль 2022 года он находился в системе испанского «Леванте». Летом 2022 года футболист перешел в «Пари НН».

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 7 голов в 23 матчах за нижегородцев во всех турнирах.