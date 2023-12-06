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Сегодня, 09:45

Севикян об Испании: «Первое время были сомнения. Думал — зачем я сюда приехал?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» рассказал, как решился на переезд в Испанию.

«Скрывать не буду, было очень тяжело принять такое решение. Представьте, с пяти лет вы играете в академии «Локомотива», у вас очень много друзей — и тут, не зная языка, переезд в Испанию. Сам по себе я был закрытым, поначалу мне было очень тяжело — ни с кем не общался. Осознавал, что какое-то время не будет друзей, не с кем будет даже посмеяться. Но ты понимаешь, к чему идешь с самого детства — к своей цели. Настолько любишь футбол, что готов идти на жертвы. Конечно, первое время были сомнения. Думал: «Зачем я сюда приехал?» Ничего не хотелось делать, я возвращался с тренировки и просто лежал в кровати целый день. Тогда и были игры за юношескую сборную России, это являлось глотком свежего воздуха. Приезжая на две недели, чувствовал себя совсем по-другому: счастлив, открыт и раскрепощен», — сказал Севикян «СЭ».

Севикян является воспитанником академии «Локомотива».

С июля 2017 года по июль 2022 года он находился в системе испанского «Леванте». Летом 2022 года футболист перешел в «Пари НН».

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 7 голов в 23 матчах за нижегородцев во всех турнирах.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Футбол
РПЛ
ФК Леванте
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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Севикян назвал главное отличие между Арменией и Россией
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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