Асхабадзе — о победе над «Спартаком»: «Нам без разницы, с кем играем. Проблем с самоотдачей никогда не было!»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал, что думает о победе над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.
— Вы редко говорите, что гордитесь своей командой. А сегодня испытываете гордость за игру, результат, самоотдачу своих футболистов?
— Вопрос поставлен немного неправильно. Самоотдачей своих ребят мы гордимся в каждом матче. У нас с этим проблем нет и, дай бог, не возникнет в будущем. Поздравляю команду, наших болельщиков с таким результатом. Самое главное, что мы набираем очки. И нет разницы, с каким соперником встречаемся.
— Но вы согласны, что сегодня одолели москвичей по всем статьям?
— Согласен на сто процентов. И самое главное: нам не помешало поле.
— Неужели ожидали от «Факела» такого движения, такой агрессии, прессинга на протяжении большей части матча?
— Да не стоит выделять матч со «Спартаком» из общего ряда игр. Мы всегда действуем с предельной самоотдачей! «Факел» точно нельзя упрекнуть в отсутствии настроя, желания, старания. Мы еще в ФНЛ на встрече с болельщиками установили наше правило: можно проиграть любому сопернику, но нельзя простить проблемы с мотивацией! До сих пор движемся в этом направлении правильно, а болельщики не дают нам расслабиться.
— Просто показалось, что у того же Квеквескири даже не два, а три сердца.
— Не только у Квеквескири два сердца. Лучшим игроком матча, например, признали Хазыра Аппаева. А в прошлом туре можно то же самое сказать и про Якимова. Да сейчас не стоит кого-то выделять. Вся команда сегодня выложилась по полной программе. У всего «Факела» два сердца. Сегодня мы доказали, что порядок и организация способны побить класс.
— Вам греет душу тот факт, что сегодня в стартовом составе «Факела» вышли 10 россиян?
— Мы все-таки живем исходя из своих возможностей. Очень приятно, что сегодня «Факел» в РПЛ с таким количеством россиян (при этом я не умаляю заслуг легионеров) в составе добивается каких-то результатов. Причем понимаем, что все это промежуточно. Чемпионат не окончен. Борьба идет ожесточенная. Не имеем права опускать руки и радоваться тому, что у нас все хорошо.
«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5