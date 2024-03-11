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11 марта, 09:00

Асхабадзе — о победе над «Спартаком»: «Нам без разницы, с кем играем. Проблем с самоотдачей никогда не было!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал, что думает о победе над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Вы редко говорите, что гордитесь своей командой. А сегодня испытываете гордость за игру, результат, самоотдачу своих футболистов?

— Вопрос поставлен немного неправильно. Самоотдачей своих ребят мы гордимся в каждом матче. У нас с этим проблем нет и, дай бог, не возникнет в будущем. Поздравляю команду, наших болельщиков с таким результатом. Самое главное, что мы набираем очки. И нет разницы, с каким соперником встречаемся.

— Но вы согласны, что сегодня одолели москвичей по всем статьям?

— Согласен на сто процентов. И самое главное: нам не помешало поле.

— Неужели ожидали от «Факела» такого движения, такой агрессии, прессинга на протяжении большей части матча?

— Да не стоит выделять матч со «Спартаком» из общего ряда игр. Мы всегда действуем с предельной самоотдачей! «Факел» точно нельзя упрекнуть в отсутствии настроя, желания, старания. Мы еще в ФНЛ на встрече с болельщиками установили наше правило: можно проиграть любому сопернику, но нельзя простить проблемы с мотивацией! До сих пор движемся в этом направлении правильно, а болельщики не дают нам расслабиться.

— Просто показалось, что у того же Квеквескири даже не два, а три сердца.

— Не только у Квеквескири два сердца. Лучшим игроком матча, например, признали Хазыра Аппаева. А в прошлом туре можно то же самое сказать и про Якимова. Да сейчас не стоит кого-то выделять. Вся команда сегодня выложилась по полной программе. У всего «Факела» два сердца. Сегодня мы доказали, что порядок и организация способны побить класс.

— Вам греет душу тот факт, что сегодня в стартовом составе «Факела» вышли 10 россиян?

— Мы все-таки живем исходя из своих возможностей. Очень приятно, что сегодня «Факел» в РПЛ с таким количеством россиян (при этом я не умаляю заслуг легионеров) в составе добивается каких-то результатов. Причем понимаем, что все это промежуточно. Чемпионат не окончен. Борьба идет ожесточенная. Не имеем права опускать руки и радоваться тому, что у нас все хорошо.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

Полностью интервью Романа Асхабадзе читайте на сайте «СЭ»

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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