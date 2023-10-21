Арутюнянц — об увольнении Карпина: «Импульсивных решений не принимаю»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эксклюзивно для «СЭ» рассказал, при каких условиях может быть уволен Валерий Карпин.

— Импульсивных решений я не принимаю. Но если будет разлад внутри коллектива или если Валерий Георгиевич придет и скажет, что у него не получается и он больше не может, тогда мы рассмотрим такую возможность. Мы вообще не думаем об уходе Карпина. Список тренеров, которые находятся в поисках работы, мы не ведем.