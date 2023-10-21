«Оренбург» — «Факел»: Моцпан вывел гостей вперед на 90+2-я минуте

«Факел» вышел вперед в матче с «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ — 2:1.

Гол забил Никита Моцпан, который добил мяч в ворота после неудачно исполненного пенальти на 90+2-й минуте встречи.