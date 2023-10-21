«Оренбург» — «Факел»: Моцпан вывел гостей вперед на 90+2-я минуте
«Факел» вышел вперед в матче с «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ — 2:1.
Гол забил Никита Моцпан, который добил мяч в ворота после неудачно исполненного пенальти на 90+2-й минуте встречи.
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
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|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
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|
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|9
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|
Федор Чалов
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|6
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