Артем Ребров рассказал, как чувствует себя в должности технического координатора «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как чувствует себя в административной должности в клубе.

— Вы уже освоились с новой должностью за эти полгода? Как себя чувствуете?

— Более уверенно, чем думаю. Но, естественно, еще непривычно.

— В этот период после окончания сезона активно идет селекционная работа. Наверное, уже участвуете в переговорах?

— Стараемся выполнять какие-то задания от Каттани. Но понятно, что самому мне там тяжело.

— Эмоции после финала Кубка уже как-то улеглись?

— Конечно, уже неделя прошла. Не то чтобы уже забыли, это осталось в истории. Нужно дальше работать, готовиться.