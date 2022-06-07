Максим Митрофанов, заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС, в разговоре с «СЭ» объяснил слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова о лицензировании «Факела» для РПЛ.

«Переживания Шамиля Камиловича Газизова понятны, но (приводя цитату со встречи, состоявшейся 19 мая в РПЛ. — Прим. «СЭ») он предпочитает помнить только то, что хочет помнить.



На собрании было сказано, что на тот момент из шести клубов ФНЛ, имеющих право подать заявку на лицензию РФС I, пять ее уже получили. Однако, во-первых, это не имело никакого отношения к «Уфе», во-вторых, на той же встрече мы сразу уточнили, что комиссия по лицензированию продолжает свою работу и мы ожидаем от шестого клуба, воронежского «Факела», необходимые документы, которые впоследствии и были предоставлены.



Поэтому говорить о том, что 19 мая РФС якобы завершил процедуру лицензирования, а 21 мая лицензия появилась у «Факела», некорректно, я вижу в этом не более чем попытку манипуляции», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов на пресс-конференции заявил, что не понимает, как «Факел» получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.