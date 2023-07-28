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Сегодня, 16:17

Аршавин считает, что трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» станет рекламой российского рынка для других легионеров

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход экс-форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

— Митрофанов заявил, что уход Малкома — это отличная реклама российского футбола и рынка. Можно с этим согласиться?

— Да, а что смущает?

— Насколько это важная история для «Зенита» с продажей Малкома?

— Если бы уходил любой игрок, то это реклама рынка. Футболисты могут сюда приезжать, хорошо играть и их купят за хорошие деньги. Это стимул им и дополнительная привлекательность нам, то есть всем командам, когда мы приглашаем футболистов, тем более в нынешнее время, — сказал Аршавин «СЭ».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе 26-летнего бразильца 26 июля. Малком подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получил за него 60 миллионов евро.

Андрей Аршавин
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Зелимхан Бакаев

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