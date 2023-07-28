Аршавин считает, что трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» станет рекламой российского рынка для других легионеров
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход экс-форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
— Митрофанов заявил, что уход Малкома — это отличная реклама российского футбола и рынка. Можно с этим согласиться?
— Да, а что смущает?
— Насколько это важная история для «Зенита» с продажей Малкома?
— Если бы уходил любой игрок, то это реклама рынка. Футболисты могут сюда приезжать, хорошо играть и их купят за хорошие деньги. Это стимул им и дополнительная привлекательность нам, то есть всем командам, когда мы приглашаем футболистов, тем более в нынешнее время, — сказал Аршавин «СЭ».
«Аль-Хиляль» объявил о переходе 26-летнего бразильца 26 июля. Малком подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получил за него 60 миллионов евро.
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|Краснодар
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2
|Зенит
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|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
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Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
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Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
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Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
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Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
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Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
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Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
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Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1