Стало известно, почему Паулиньо не перейдет в ЦСКА

Экс-игрок «Зенита» и агент нападающего «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра рассказал «СЭ» о причине завершения переговоров насчет возможного трансфера игрока в ЦСКА.

«Причиной завершения переговоров стало низкое предложение от ЦСКА», — сказал Мейра «СЭ».

7 июля Мейра сообщил «СЭ», что трансфер игрока возможен. Но ЦСКА, по словам агента, на тот момент еще не сделал предложения.

19 июля Telegram-канал «Мутко против» информировал, что армейцы сделали «Спортингу» второе предложение в размере 4,5 млн евро. Речь шла о контракте для нападающего по системе «2+1». Игрок хотел получать в Москве 2 млн евро в год.

28 июля Cabine Desportiva сообщило, что «Спортинг» отказался от предложения ЦСКА в 7 миллионов, посчитав его слишком низким.

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.