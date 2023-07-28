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Сегодня, 16:09

Стало известно, почему Паулиньо не перейдет в ЦСКА

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» и агент нападающего «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра рассказал «СЭ» о причине завершения переговоров насчет возможного трансфера игрока в ЦСКА.

«Причиной завершения переговоров стало низкое предложение от ЦСКА», — сказал Мейра «СЭ».

7 июля Мейра сообщил «СЭ», что трансфер игрока возможен. Но ЦСКА, по словам агента, на тот момент еще не сделал предложения.

19 июля Telegram-канал «Мутко против» информировал, что армейцы сделали «Спортингу» второе предложение в размере 4,5 млн евро. Речь шла о контракте для нападающего по системе «2+1». Игрок хотел получать в Москве 2 млн евро в год.

28 июля Cabine Desportiva сообщило, что «Спортинг» отказался от предложения ЦСКА в 7 миллионов, посчитав его слишком низким.

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор (Паулиньо)
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
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Факел – Локомотив
 - : -
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П
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