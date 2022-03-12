«Арсенал» на своем поле примет «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ

В субботу, 12 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге бело-голубые разгромили туляков со счетом 5:1, а всего «Динамо» обыгрывает соперника в рамках премьер-лиги уже две игры подряд.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.